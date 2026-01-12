Wyjątkowa sesja zdjęciowa po United Cup! Serce rośnie (GALERIA)
Reprezentacja Polski wygrała tegoroczną edycję United Cup. Biało-Czerwoni po zakończeniu rywalizacji wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, której owoce prezentujemy w poniższej galerii.
Polacy świetnie zaprezentowali się podczas tegorocznej imprezy w Australii. Tenisistki i tenisiści znad Wisły awansowali z pierwszego miejsca w grupie, pokonując narodowe drużyny Niemiec i Holandii. W ćwierćfinale rozprawili się z Australią, a w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi.
W wielkim finale naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Polski i Szwajcarii. Po bardzo emocjonujących trzech meczach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Biało-Czerwoni, tym samym po raz pierwszy w historii wygrywając United Cup.
Po zakończeniu międzynarodowej rywalizacji nasza kadra wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Zobacz, jak Iga Świątek i spółka prezentują się na fotografiach.
