Fatalna informacja dla Świątek mimo zwycięstwa w United Cup! Sabalenka może się śmiać
Prowadząca w światowym rankingu tenisistek Aryna Sabalenka powiększyła przewagę nad wiceliderką Igą Świątek do 2662 punktów. Białorusinka w niedzielę wygrała turniej w Brisbane, a Polka z trzema zwycięstwami i dwoma porażkami zakończyła udział w United Cup.
Na trzecie miejsce wróciła Amerykanka Coco Gauff, kosztem rodaczki Amandy Anisimovej.
ZOBACZ TAKŻE: Świetny start polskiej tenisistki! Dwa szybkie sety w walce o Australian Open
W United Cup zwyciężyła reprezentacja Polski, ale na rankingowy dorobek wpływ miały indywidualne występy. Świątek przegrała mecze z Gauff oraz Szwajcarką Belindą Bencic.
Magda Linette zajmuje 53. miejsce, a Magdalena Fręch - 57. W drugiej setce 134. jest Linda Klimovicova, 135. Katarzyna Kawa, a 145. Maja Chwalińska.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 12 stycznia 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10990 pkt
2. (2) Iga Świątek (Polska) 8328
3. (4) Coco Gauff (USA) 6423
4. (3) Amanda Anisimova (USA) 6320
5. (6) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5850
6. (5) Jessica Pegula (USA) 5453
7. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4267
8. (9) Mirra Andriejewa (Rosja) 4232
9. (7) Madison Keys (USA) 4003
10. (11) Belinda Bencic (Szwajcaria) 3512
...
53. (52) Magda Linette (Polska) 1113
57. (59) Magdalena Fręch (Polska) 1073
134. (133) Linda Klimovicova (Polska) 538
135. (134) Katarzyna Kawa (Polska) 537
145. (146) Maja Chwalińska (Polska) 503