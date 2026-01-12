Nie żyje znany trener. Doprowadził Marsylię do finału Pucharu UEFA

W trakcie trwającej do 2016 kariery szkoleniowej prowadził wiele francuskich klubów. W 1999 roku dotarł z Olympique Marysylia do finału Pucharu UEFA, przegranego z Parmą 0:3.

W 2012 roku Courbis prowadził krótko reprezentację Nigru. W 2016 jego ostatnim klubem było Rennes.

O śmierci trenera poinformowało radio RMC, nie podając szczegółów.

PAP