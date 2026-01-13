Polskie kluby poznają rywali. Gdzie oglądać losowanie Ligi Konferencji?

Faza ligowa Ligi Konferencji (zakończona 18 grudnia) składała się z sześciu kolejek. Po ich rozegraniu powstała zbiorcza tabela, która określiła dalszy przebieg rywalizacji. Drużyny z miejsc 1-8 automatycznie awansowały do 1/8 finału. Te z pozycji 9-24 będą natomiast musiały rozegrać dodatkowy dwumecz w play-offach (1/16 finału).

Spośród polskich drużyn tylko Raków Częstochowa (2. miejsce) znalazł się w tej pierwszej grupie. To oznacza, że "Medaliki" są pewne gry w 1/8 finału. Lech Poznań (11. miejsce) i Jagiellonia Białystok (17. miejsce) będą natomiast musiały wywalczyć sobie udział w tej fazie. Legia Warszawa odpadła z rywalizacji.

Liga Konferencji. Kiedy mecze polskich drużyn?

Znamy już terminarz fazy pucharowej Ligi Konferencji. Mecze 1/16 finału zaplanowano na 19 i 26 lutego. Wtedy zagrają między innymi Lech i Jagiellonia.



Raków do gry w Lidze Konferencji wróci niemal miesiąc później. Mecze 1/8 finału odbędą się bowiem 12 i 19 marca.

Losowanie Ligi Konferencji. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 16 stycznia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.