A jednak! Deco przerwał milczenie. Powiedział wprost o przyszłości Lewandowskiego

Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku. Z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem drużyny, wokół którego budowano całą ofensywę. Po zmianie na stanowisku trenera i objęciu zespołu przez Hansiego Flicka Polak przeżywał drugą młodość, imponując swoimi statystykami strzeleckimi.

W obecnym sezonie jego dyspozycja wygląda już jednak nieco gorzej. Napastnikowi przytrafiły się kontuzje, a także serie spotkań bez gola. W związku z tym coraz częściej trafia on na ławkę rezerwowych.



W tle trwają natomiast spekulacje odnośnie do przyszłości Lewandowskiego. Przypomnijmy, że jego kontrakt z Barceloną wygasa 30 czerwca. Od miesięcy internet zalewany jest plotkami o możliwych kolejnych krokach doświadczonego piłkarza. Wśród najczęściej powtarzanych kierunków przewijają się Włochy, Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone.



Sam Lewandowski zachowuje dyskrecję. Kiedy jest pytany o swoją przyszłość, wybiera odpowiedzi dyplomatyczne.

Tymczasem dziennikarze hiszpańskiej redakcji "Cadena SER" postanowili zasięgnąć języka nie u piłkarza, lecz u dyrektora sportowego Barcelony. Oto co powiedział Deco na temat Lewandowskiego.

- Robert powinien cieszyć się czasem spędzonym w Barcelonie. To jeden z najlepszych napastników ostatnich lat, kluczowy dla nas. To będzie zależało od niego. Będzie z nami do końca sezonu. Nie wiemy jeszcze, jakie ma plany. Będziemy musieli usiąść i wszystko omówić. Skupiamy się teraz na najważniejszych momentach sezonu, więc nie sądzę, żeby to był odpowiedni moment - powiedział działacz klubu.

FC Barcelona, po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, wróciła już do kraju. W czwartek czeka ją mecz w ramach Pucharu Króla przeciwko Realowi Racing Club.