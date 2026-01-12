Gol Cristiano Ronaldo, a potem... katastrofa. Al-Hilal górą w hicie ROSHN Saudi League

Spotkanie lidera z wiceliderem tabeli w derbach Rijadu było meczem z gatunku tych "o sześć punktów", zwłaszcza dla ekipy Cristiano Ronaldo. Al-Nassr jest ostatnio w wyraźnym kryzysie: w trzech ostatnich starciach w lidze "Rycerze Nadżdy" zdobyli zaledwie punkt, remisując 2:2 z Al-Ettifaq i przegrywając 2:3 z Al-Ahli SC oraz 1:2 Al-Qadisiyah. Al-Hilal mogło z kolei - w razie zwycięstwa - odskoczyć najpoważniejszemu kontrkandydatowi do tytułu na 7 "oczek".

Spotkanie rozpoczęło się po myśli zespołu prowadzonego przez Jorge Jesusa, który nie tylko świetnie spisywał się w defensywie, długo nie pozwalając "Niebieskiej Fali" nawet na oddanie strzału w światło bramki, ale i sam kilka minut przed przerwą objął prowadzenie po strzale Cristiano Ronaldo. W 42. minucie Joao Felix posłał kapitalne długie podanie za plecy obrońców do Kingsleya Comana, Francuz zgrał na środek pola karnego do Ronaldo, a portugalski gwiazdor uderzeniem z woleja pokonał bezradnego w tej sytuacji Mohammeda Al Rubaie.

To, co zawodnicy gości mozolnie budowali przez pierwsze 45 minut, roztrwonili już po kwadransie drugiej połowy. W 55. minucie Sergej Milinković-Savić kapitalnym prostopadłym podaniem wypatrzył wbiegającego prawą stroną w pole karne Malcoma, a Brazylijczyk został zahaczony przez Francuza Mohameda Simakana. Sędzia nie miał w tej sytuacji wątpliwości i podyktował "jedenastkę", którą pewnie wykorzystał kapitan Al-Hilal Salem Al Dawsari.

Na domiar złego "Rycerze Nadżdy" sami mocno skomplikowali sobie walkę o korzystny rezultat, gdyż bramkarz Nawaf Al Aqidi... uderzył w twarz próbującego szybko przechwycić piłkę po rzucie karnym Rubena Nevesa i - po wideweryfikacji - został ukarany czerwoną kartką.

Grający z przewagą jednego zawodnika Al-Hilal nie zmarnował tej szansy i w 81. minucie wyszedł na prowadzenie. Mohamed Kanno, który zaledwie pięć minut wcześniej pojawił się na placu gry w miejsce Nassera Al Dawsariego, wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie Nevesa z lewej strony boiska i - po błędzie czwartego (!) w klubowej hierarchii golkipera przyjezdnych - trafił z kilku metrów na 2:1.

Kropkę nad "i" postawił już w doliczonym czasie gry Ruben Neves, wykorzystując rzut karny, podyktowany za faul Alego Al Hassana na Salemie Al Dawsarim.

Po 14 rozegranych spotkaniach Al-Hilal ma na koncie 38 punktów i wyprzedza drugie w tabeli Al-Nassr o 7 "oczek". Drużyna Cristiano Ronaldo może nawet spaść z pozycji wicelidera, gdyż mające tyle samo punktów Al-Tawoon i czwarte w tabeli Al-Ahli SC (28 "oczek") zmierzą się w bezpośrednim starciu już w najbliższą środę (14 stycznia).

ROSHN Saudi League - 15. kolejka

Al-Hilal - Al-Nassr 3:1 (0:1)

Bramki: Salem Al Dawsari 57 (k), Mohamed Kanno 81, Ruben Neves 90+2 (k) - Cristiano Ronaldo 42

Al-Hilal: Mohammed Al Rubaie - Hassan Tambakti (90+10' Ali Lajami), Ruben Neves, Moteb Al Harbi (76' Pablo Mari) - Hamad Al Yami, Sergej Milinković-Savić, Nasser Al Dawsari (76' Mohamed Kanno), Theo Hernandez - Malcom (90+3' Marcos Leonardo), Darwin Nunez (90+4' Sultan Mandash), Salem Al Dawsari

Al-Nassr: Nawaf Al Aqidi - Nawaf Boushal, Mohamed Simakan (72' Ali Al Hassan), Inigo Martinez, Ayman Yahya (83' Sultan Al Ghannam) - Kingsley Coman, Abdullah Al Khaibari, Marcelo Brozović, Angelo (63' Mubarak Al Buainain) - Joao Felix, Cristiano Ronaldo (83' Wesley)

Żółte kartki: Ruben Neves (Al-Hilal) - Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari (Al-Nassr)



Czerwona kartka: 60' Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr - za uderzenie rywala)

Sędziował: Francois Letexier (Francja)