Manchester United wybrał trenera. Wielki powrót legendy!

Manchester United wybrał nowego trenera - poinformował David Ornstein z "The Athletic". Drużynę ma poprowadzić były legendarny piłkarz "Czerwonych Diabłów", Michael Carrick.

Dwóch mężczyzn siedzi za stołem konferencyjnym z mikrofonami przed sobą.
fot. AFP
Michael Carrick (z lewej) ma objąć Manchester United

5 stycznia Manchester zwolnił Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec pracował w angielskim klubie od listopada 2024 roku. Jego licznik zatrzymał się na 63 meczach, w których osiągnął średnią na poziomie 1,43 punktu na mecz.

 

"Manchester United zajmuje szóste miejsce w Premier League, a kierownictwo klubu niechętnie podjęło decyzję, że to właściwy moment na wprowadzenie zmiany. To da drużynie najlepszą szansę na najwyższe możliwe miejsce w Premier League" - napisano wówczas w oświadczeniu.


Odkąd Amorim został zwolniony, "Czerwone Diabły" rozegrały dwa mecze. W obu drużynę poprowadził tymczasowy szkoleniowiec Darren Fletcher. Manchester zremisował 2:2 z Burnley i przegrał 1:2 z Brighton.


Ceniony dziennikarz David Ornstein poinformował we wtorek, że zarząd United wybrał już nowego trenera. Ma nim zostać były legendarny piłkarz klubu, Michael Carrick.


"Manchester United osiągnął wstępne porozumienie z Michaelem Carrickiem i sztabem szkoleniowym w sprawie przejęcia obowiązków do końca sezonu. Nominacje zależą od sfinalizowania szczegółów kontraktu i ogłoszenia" - napisał Ornstein.


Carrick występował na Old Trafford przez 12 lat. W tym czasie zdobył między innymi pięć tytułów mistrzowskich w Premier League, jeden Puchar Anglii i jedną Ligę Mistrzów.

