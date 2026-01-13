Manchester United wybrał trenera. Wielki powrót legendy!

5 stycznia Manchester zwolnił Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec pracował w angielskim klubie od listopada 2024 roku. Jego licznik zatrzymał się na 63 meczach, w których osiągnął średnią na poziomie 1,43 punktu na mecz.

"Manchester United zajmuje szóste miejsce w Premier League, a kierownictwo klubu niechętnie podjęło decyzję, że to właściwy moment na wprowadzenie zmiany. To da drużynie najlepszą szansę na najwyższe możliwe miejsce w Premier League" - napisano wówczas w oświadczeniu.



Odkąd Amorim został zwolniony, "Czerwone Diabły" rozegrały dwa mecze. W obu drużynę poprowadził tymczasowy szkoleniowiec Darren Fletcher. Manchester zremisował 2:2 z Burnley i przegrał 1:2 z Brighton.



Ceniony dziennikarz David Ornstein poinformował we wtorek, że zarząd United wybrał już nowego trenera. Ma nim zostać były legendarny piłkarz klubu, Michael Carrick.



"Manchester United osiągnął wstępne porozumienie z Michaelem Carrickiem i sztabem szkoleniowym w sprawie przejęcia obowiązków do końca sezonu. Nominacje zależą od sfinalizowania szczegółów kontraktu i ogłoszenia" - napisał Ornstein.



Carrick występował na Old Trafford przez 12 lat. W tym czasie zdobył między innymi pięć tytułów mistrzowskich w Premier League, jeden Puchar Anglii i jedną Ligę Mistrzów.