Mistrzowska osiemnastka. Trener reprezentacji Polski ogłosił kadrę na Euro

Hiszpański szkoleniowiec z zawodników, których miał do dyspozycji podczas zgrupowania w Cetniewie, zrezygnował z Marcela Jastrzębskiego i Sebastiana Kaczora.

ZOBACZ TAKŻE: Wicemistrz świata chciał wrócić do ukochanego klubu i grać w nim za darmo. Trener powiedział "nie"

- To była bardzo trudna decyzja. Naprawdę długo myślałem nad tym, na kogo nie będę liczył podczas turnieju. Ostatecznie postanowiłem, że będą to Marcel Jastrzębski i Sebastian Kaczor. Szczerze mówiąc, nie ma za tą decyzją jednoznacznego powodu. Kierowałem się swoją intuicją. Obaj zawodnicy trenowali ostatnio bardzo dobrze, ale rolą selekcjonera jest, żeby na końcu podjąć decyzję. Uznałem, że w tym momencie pozostała osiemnastka może dać zespołowi odrobinę więcej. Chcę też powiedzieć, że mój wybór nie oznacza, że w przyszłości nie będę liczył na tych zawodników. Obaj to młodzi gracze, którzy na pewno są przyszłością polskiej kadry – powiedział Jota Gonzalez, cytowany przez oficjalną stronę Związku.

Polacy wylecą do Szwecji w środę 14 stycznia. Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach od 15 stycznia do 1 lutego. Biało-Czerwoni trafili do Grupy F razem z Węgrami, Islandią i Włochami, a mecze odbędą się kolejno w dniach 16 stycznia (godz. 20.30), 18 stycznia (godz. 18.00) i 20 stycznia (godz. 18.00) w Kristianstad.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kadra Polski na ME:

Bramkarze: Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun, Hiszpania), Miłosz Wałach (Vardar 1961 Skopje, Macedonia Północna)

Lewoskrzydłowi: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk), Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)

Lewi rozgrywający: Tomasz Gębala (PGE Wybrzeże Gdańsk), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen, Szwajcaria), Damian Przytuła (RK Zagrzeb, Chorwacja)

Środkowi rozgrywający: Piotr Jędraszczyk (Industria Kielce), Michał Olejniczak (Industria Kielce), Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów)

Prawi rozgrywający: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Wiktor Tomczak (PGE Wybrzeże Gdańsk), Andrzej Widomski (Eurofarm Pelister, Macedonia Północna)

Prawoskrzydłowi: Marek Marciniak (Vardar 1961 Skopje, Macedonia Północna), Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Obrotowi: Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Maciej Gębala (HC Erlangen, Niemcy), Wiktor Jankowski (Vardar 1961 Skopje, Macedonia Północna).