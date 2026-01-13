Nowy-stary piłkarz Barcelony. Głośny powrót stał się faktem

Cancelo to doświadczony zawodnik, który na szerokie wody wypłynął w Benfice. Następnie występował w Valencii, Interze, Juventusie, Manchesterze City i Bayernie Monachium.

ZOBACZ TAKŻE: Rooney zaskoczył deklaracją. Jest gotów wrócić do United. "To jasne"



We wrześniu 2023 roku Portugalczyk trafił natomiast do FC Barcelona. Był wówczas wypożyczony z City. Katalończycy nie zdecydowali się na jego wykup po sezonie.



Z sytuacji skorzystali włodarze Al-Hilal, którzy złożyli ofertę defensorowi. Za 25 milionów euro pozyskali go z Manchesteru.



Teraz, półtora roku po dołączeniu do saudyjskiego klubu, Cancelo wraca do Europy. Znów będzie występował w Barcelonie. Kataloński klub ustalił bowiem warunki jego wypożyczenia z Al-Hilal. Umowa obowiązywać będzie do końca obecnego sezonu.



Według doniesień Fabrizio Romano, Barcelona zapłaci za to wypożyczenie 4 miliony euro, które mają pokryć pensję piłkarza.