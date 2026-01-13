Rooney zaskoczył deklaracją. Jest gotów wrócić do United. "To jasne"

Rooney w ciągu 13 lat rozegrał 559 meczów i strzelił 253 gole w Manchesterze United. Wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata, Puchar Anglii, pięciokrotnie triumfował w Premier League i zdobył szereg innych trofeów. Po opuszczeniu "Czerwonych Diabłów" w 2017 roku grał jeszcze w Evertonie, DC United i Derby County. Zakończył piłkarską karierę w 2021 roku.

Później był trenerem Derby County, DC United, Birmingham City i Plymouth Argyle. W Derby County pracował z Kamilem Jóźwiakiem i Krystianem Bielikiem. Zespół z dwoma Polakami w składzie w 2022 roku spadł z drugiej do trzeciej ligi angielskiej.

W programie BBC "The Wayne Rooney Show" odpowiedział na pytanie, czy rozważyłby dołączenie do sztabu szkoleniowego Carricka.

- Oczywiście, że tak. To jasne. Nawiasem mówiąc, nie proszę o pracę. Jednak chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, gdybym dostał taką propozycję, to oczywiście bym to zrobił. Najważniejsze jest teraz mianowanie nowego trenera - podkreślił 40-latek.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2018 roku, Carrick pozostał w United jako członek sztabu szkoleniowego Jose Mourinho. Po zwolnieniu Portugalczyka był także częścią zespołu Norwega Ole Gunnara Solskjaera.

Carrick przez krótki czas pełnił funkcję tymczasowego trenera Manchesteru United po zwolnieniu Solskjaera w 2021 roku. Następnie od października 2022 do czerwca 2025 roku prowadził grające w Championship Middlesbrough.

- Myślę, że to byłby naprawdę dobry wybór. Michael kocha ten klub i chętnie podejmie się pracy, jeśli będzie mógł. On żyje i oddycha Manchesterem United. Właśnie takich ludzi potrzebujemy – oznajmił Rooney.

W niedzielę na Old Trafford "Czerwone Diabły" przegrały z Brighton&Hove Albion 1:2 w 1/32 finału Pucharu Anglii, a wcześniej w lidze zremisowały z Burnley 2:2. W tym spotkaniu na ławce trenerskiej usiadł Szkot Darren Fletcher, który od tego sezonu prowadzi drużynę do lat 18.

Manchester United zajmuje siódme miejsce w Premier League. W sobotę zmierzy się z wiceliderem Manchesterem City, który od 10 sezonów jest prowadzony przez hiszpańskiego trenera Pepa Guardiolę.

PAP