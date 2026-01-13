Poznaliśmy gospodarza Final Four siatkarskiej LM! Tam zagrają najlepsze drużyny Europy
Stambuł będzie gospodarzem turnieju Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek. Ulker Sports Arena ponownie będzie gościła cztery najlepsze drużyny, które powalczą o triumf w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie.
Stambuł ma ogromne doświadczenie w organizacji turniejów Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek. Wcześniej gościł czołowe drużyny Europy w latach 2002, 2011, 2013 i 2025. Pierwszą z tych imprez wygrały siatkarki francuskiego RC Cannes. W dwóch następnych zwyciężyła miejscowa drużyna - VakifBank. W 2025 roku po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu sięgnęła włoska ekipa - A. Carraro Imoco Conegliano.
Jak się okazało, w Stambule zostanie rozegrany nie tylko turniej finałowy CEV Zeren Champions League Volley 2026, ale również w kolejnym roku, z opcją przedłużenia również na rok 2028. Tegoroczny Final Four zaplanowano na weekend 2-3 maja. Ülker Sports Arena może pomieścić około 13 500 widzów.
"Po niezapomnianym Final Four w Stambule w ubiegłym sezonie, scena po raz kolejny zostanie przygotowana dla siatkówki na światowym poziomie, najlepszych drużyn i elektryzującej atmosfery, którą kibice będą mogli poczuć zarówno na trybunach, jak i na całym świecie" - napisano w komunikacie CEV.