Poznaliśmy gospodarza Final Four siatkarskiej LM! Tam zagrają najlepsze drużyny Europy

Stambuł ma ogromne doświadczenie w organizacji turniejów Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek. Wcześniej gościł czołowe drużyny Europy w latach 2002, 2011, 2013 i 2025. Pierwszą z tych imprez wygrały siatkarki francuskiego RC Cannes. W dwóch następnych zwyciężyła miejscowa drużyna - VakifBank. W 2025 roku po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu sięgnęła włoska ekipa - A. Carraro Imoco Conegliano.

Jak się okazało, w Stambule zostanie rozegrany nie tylko turniej finałowy CEV Zeren Champions League Volley 2026, ale również w kolejnym roku, z opcją przedłużenia również na rok 2028. Tegoroczny Final Four zaplanowano na weekend 2-3 maja. Ülker Sports Arena może pomieścić około 13 500 widzów.

"Po niezapomnianym Final Four w Stambule w ubiegłym sezonie, scena po raz kolejny zostanie przygotowana dla siatkówki na światowym poziomie, najlepszych drużyn i elektryzującej atmosfery, którą kibice będą mogli poczuć zarówno na trybunach, jak i na całym świecie" - napisano w komunikacie CEV.