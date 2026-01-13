Transferowy hit! Król strzelców mistrzostw świata zagra w Wiśle Kraków

Reprezentant Turcji to prawdziwa legenda nie tylko Etimesgut Spor Kulubu, z którym sięgał po triumf w Lidze Mistrzów, ale i całej dyscypliny. W barwach drużyny narodowej był między innymi mistrzem Europy i świata, a w obu turniejach zostawał królem strzelców.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Legia Warszawa przerwała kapitalną passę Wisły Kraków

- Otwieram nowy, historyczny rozdział w mojej karierze. Jestem pierwszym zawodnikiem z Turcji, który przenosi się za granicę. Będę z dumą nosił koszulkę tak ugruntowanego klubu jak Wisła Kraków - powiedział zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę "Białej Gwiazdy".

Pierwszą okazją, by zobaczyć Omera w barwach Wisły, będzie turniej Pucharu Polski, który odbędzie się w weekend 24-25 stycznia w Świlczy pod Rzeszowem.