Transferowy hit! Król strzelców mistrzostw świata zagra w Wiśle Kraków

Robert IwanekInne

Transferowy hit pod Wawelem! Nowym zawodnikiem amp futbolowej Wisły Kraków został Omer Guleryuz, jedna z największych gwiazd tego sportu, król strzelców mistrzostw Europy i świata!

Dwóch piłkarzy, jeden w czerwonej koszulce z godłem Turcji, drugi w białej koszulce z godłem Polski, grają w piłkę nożną, używając kul ortopedycznych.
Fot. PAP
Omer Guleryuz (na zdj. z lewej) został zawodnikiem amp futbolowej Wisły Kraków

Reprezentant Turcji to prawdziwa legenda nie tylko Etimesgut Spor Kulubu, z którym sięgał po triumf w Lidze Mistrzów, ale i całej dyscypliny. W barwach drużyny narodowej był między innymi mistrzem Europy i świata, a w obu turniejach zostawał królem strzelców.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Legia Warszawa przerwała kapitalną passę Wisły Kraków

 

- Otwieram nowy, historyczny rozdział w mojej karierze. Jestem pierwszym zawodnikiem z Turcji, który przenosi się za granicę. Będę z dumą nosił koszulkę tak ugruntowanego klubu jak Wisła Kraków - powiedział zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę "Białej Gwiazdy".

 

Pierwszą okazją, by zobaczyć Omera w barwach Wisły, będzie turniej Pucharu Polski, który odbędzie się w weekend 24-25 stycznia w Świlczy pod Rzeszowem.

Przejdź na Polsatsport.pl
AMP FUTBOLINNEOMER GULERYUZPOZOSTAŁESPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHSPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMITURCJAWISŁA KRAKÓW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Inga Buczyńska: Boli, że nie była to do końca rywalizacja sportowa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 