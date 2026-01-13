Awans Polki do kolejnej rundy

Katarzyna Piter w parze z Janice Tjen awansowały do drugiej rundy debla w turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. Para polsko-indonezyjska pokonała tenisistki gospodarzy Gabriellę da Silvę Fick i Alexandrę Osborne 3:6, 6:4, 10-5.

O półfinał Piter i Tjen powalczą z Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą.

ZOBACZ TAKŻE: Wspaniały powrót Huberta Hurkacza! Na taką informację czekaliśmy

Wcześniej do 2. rundy singla w tej imprezie awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0. Jeszcze we wtorek zagra Magda Linette, której rywalką będzie Rosjanka Oksana Zelechmetiowa.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Gabriella da Silva Fick, Alexandra Osborne (Australia) 3:6, 6:4, 10-5.

PAP