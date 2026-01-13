Żałoba w Chelsea. Nie żyje legenda klubu

McCreadie był piłkarzem Chelsea w latach 1962-1973. Występował na pozycji lewoskrzydłowego. Jego największym sukcesem był triumf w Pucharze Anglii w sezonie 1969/1970. W kolejnym sezonie dotarł z "The Blues" do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym udało się pokonać Real Madryt. Z powodu kontuzji nie udało mu się jednak wystąpić w tym spotkaniu.

W sumie jego bilans zatrzymał się na 410 meczach w barwach Chelsea. W latach 1965-1969 występował w reprezentacji Szkocji, dla której zaliczył 23 spotkania. Brał udział w pamiętnym meczu przeciwko Anglikom na Wembley w 1967 roku, wygranym przez Szkotów 3:2. Triumf nad aktualnymi wówczas mistrzami świata sprawił, że Szkocja zadeklarowała się nowym mistrzem świata.

W latach 1975-1977 McCreadie był menedżerem Chelsea. Zmarł w poniedziałek 12 stycznia w wieku 85 lat.

