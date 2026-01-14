Nieudany debiut polskiego tenisisty. Porażka w pierwszym meczu
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w tenisowym turnieju ATP 250 na twardych kortach w Adelajdzie. Przegrali z rozstawionymi z numerem szóstym Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim 6:7 (2-7), 2:6.
Był to pierwszy wspólny turniej polsko-brytyjskiego duetu.
ZOBACZ TAKŻE: Triumf Polaków w United Cup 2026 hitem oglądalności Polsat Sport
Włosi w ćwierćfinale zagrają z rozstawionymi z numerem trzecim Marcelo Arevalo z Salwadoru i Chorwatem Mate Paviciem.
Zieliński to jeden z bohaterów polskiej ekipy, która w niedzielę po raz pierwszy triumfowała w turnieju United Cup. 29-letni Warszawianin, w parze z Katarzyną Kawą wygrał wszystkie pięć meczów w mikście, w tym trzy decydujące o zwycięstwach Biało-Czerwonych w ćwierćfinale, półfinale i finale imprezy w Sydney.
Simone Bolelli/Andrea Vavassori - Luke Johnson/Jan Zieliński 7:6 (7-2), 6:2Przejdź na Polsatsport.pl