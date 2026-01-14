Triumf Polaków w United Cup 2026 hitem oglądalności Polsat Sport

Dwa srebra i jedno złoto to dorobek tenisowej Reprezentacji Polski w turnieju United Cup na przestrzeni ostatnich trzech lat. Rodzimi kibice wszystkie te sukcesy mogli śledzić w kanałach Polsat Sport, a każda kolejna edycja notuje lepsze wyniki oglądalności od poprzedniej. Nie inaczej było w przypadku tej zakończonej 11 stycznia, w której Polacy zajęli historyczne pierwsze miejsce. Wysoka formach polskich gwiazd tenisa i rosnące zainteresowanie kibiców tą dyscypliną są zapowiedzią fantastycznego roku obfitującego w hitowe turnieje transmitowane w kanałach Polsat Sport.

Tenis jednym z motorów napędowych Polsatu Sport

Starcie USA – Polska w półfinale United Cup było dla Biało-Czerwonych okazją do rewanżu na Amerykanach za ubiegłoroczny finał tego turnieju. Mecz rozgrywany w sobotę od godziny 8:00 rano rozpoczęła potyczka Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem, którą średnio w każdej minucie śledziło blisko 300 tysięcy fanów. Widownia pojedynku Igi Świątek z Coco Gauff przekroczyła 400 tys., a decydującą o awansie Polaków do finału konfrontację par mieszanych w składzie Katarzyna Kawa/Jan Zieliński oraz Coco Gauff/Christian Harrison, oglądało średnio ponad 380 tysięcy widzów.

Jeszcze lepsze wyniki oglądalności kanały Polsat Sport zanotowały w niedzielny poranek podczas finału Polska - Szwajcaria. Spotkanie poprzedził specjalny program studyjny z udziałem tenisowych gwiazd: Łukasza Kubota, Alicji Rosolskiej oraz trenera Jakuba Nijakiego. Potyczkę Igi Świątek z Belindą Bencic średnio śledziło ponad 300 tys. widzów, a oglądalność pojedynku Huberta Hurkacza ze Stanem Wawrinką przekroczyła pół miliona. Natomiast starciu par mieszanych w składach Kawa/Zieliński oraz Bencic/Paul - które wyłoniło triumfatora całego meczu finałowego - razem z Polsatem Sport 1 kibicowało średnio prawie 630 tysięcy fanów i blisko milion w kulminacyjnym momencie transmisji!

Rok pełen tenisowych hitów w kanałach Polsat Sport

Tak znakomite wyniki oglądalności tenisowego United Cup oraz świetna forma polskich gwiazd to doskonały prognostyk na cały 2026 rok. Ze względu na niezwykle bogatą ofertę transmisji w tej dyscyplinie, kanały Polsat Sport są pierwszym wyborem polskich fanów tenisa. Od stycznia aż do grudnia kibice mogą ekscytować się cyklem ATP Tour. Rozgrywane na wszystkich kontynentach zawody, obejmują m.in. prestiżowe turnieje Masters 1000 oraz Nitto ATP Finals z udziałem najlepszych tenisistów globu czy promujący ich następców Next Gen ATP Finals. Latem odbędzie się legendarny wielkoszlemowy Wimbledon, na którym Iga Świątek bronić będzie korony wywalczonej rok temu. Na miłośników tenisa w reprezentacyjnym wydaniu czekają natomiast Billie Jean King Cup oraz Davis Cup czyli drużynowe mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn.

