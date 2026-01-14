Potężny cios dla obrońców tytułu. Najlepszy zawodnik ME wykluczony z turnieju

Nedim Remili, którego w 2024 roku uznano najlepszym zawodnikiem Euro, mimo wysiłków lekarzy i fizjoterapeutów kadry nie zdołał wyleczyć kontuzji i nie pojawi się na ME 2026. Zawodnik węgierskiego Veszprem dochodził już do siebie po urazie lewego uda, ale podczas rehabilitacji doznał kontuzji łydki.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzowska osiemnastka. Trener reprezentacji Polski ogłosił kadrę na Euro

- Niestety, uraz jest na tyle poważny, że uniemożliwia mu grę w mistrzostwach Europy - powiedział Emmanuel Bidet, lekarz reprezentacji Francji, cytowany przez dziennik "Aftonbladet".

30-letni Remili był jedną z kluczowych postaci reprezentacji Francji, która w 2024 roku zdobyła złoto ME, pokonując w finale Danię. Łącznie w 127 meczach w barwach "Trójkolorowych" rzucił 389 bramek. W sportowym CV ma również cztery medale mistrzostw świata i olimpijskie złoto z Tokio.

Polscy kibice doskonale znają go przede wszystkim z gry w Industrii Kielce, w której występował w latach 2022-2023.

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach od 15 stycznia do 1 lutego. Francuzi trafili do grupy C, w której zagrają z Czechami, Ukrainą i Norwegią.