Potężny cios dla obrońców tytułu. Najlepszy zawodnik ME wykluczony z turnieju

Robert IwanekPiłka ręczna

Potężny cios dla reprezentacji Francji w piłce ręcznej. Broniący tytułu mistrzów Europy "Trójkolorowi" będą musieli radzić sobie w tegorocznej imprezie bez MVP poprzedniego turnieju!

Nedim Remili, zawodnik ręcznej piłki nożnej w stroju klubowym, z piłką w dłoni.
Fot. Cyfrasport
Nedim Remili nie zagra na ME 2026 z powodu kontuzji

Nedim Remili, którego w 2024 roku uznano najlepszym zawodnikiem Euro, mimo wysiłków lekarzy i fizjoterapeutów kadry nie zdołał wyleczyć kontuzji i nie pojawi się na ME 2026. Zawodnik węgierskiego Veszprem dochodził już do siebie po urazie lewego uda, ale podczas rehabilitacji doznał kontuzji łydki.

 

- Niestety, uraz jest na tyle poważny, że uniemożliwia mu grę w mistrzostwach Europy - powiedział Emmanuel Bidet, lekarz reprezentacji Francji, cytowany przez dziennik "Aftonbladet".

 

30-letni Remili był jedną z kluczowych postaci reprezentacji Francji, która w 2024 roku zdobyła złoto ME, pokonując w finale Danię. Łącznie w 127 meczach w barwach "Trójkolorowych" rzucił 389 bramek. W sportowym CV ma również cztery medale mistrzostw świata i olimpijskie złoto z Tokio.

 

Polscy kibice doskonale znają go przede wszystkim z gry w Industrii Kielce, w której występował w latach 2022-2023.

 

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach od 15 stycznia do 1 lutego. Francuzi trafili do grupy C, w której zagrają z Czechami, Ukrainą i Norwegią.

