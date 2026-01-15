Polska - Węgry. Kiedy pierwszy mecz Biało-Czerwonych na ME? O której godzinie?

Reprezentacja Polski, losowana z koszyka nr 3, trafiła do grupy F razem z Węgrami, Islandią i Włochami. Biało-czerwoni zmierzą się w takiej kolejności z tymi rywalami w piątek (godz. 20.30), w niedzielę (godz. 18) oraz we wtorek (godz. 18). Wszystkie spotkania fazy grupowej Polacy rozegrają w mogącej pomieścić niespełna 5000 widzów Kristianstad Arena.

ZOBACZ TAKŻE: ME w piłce ręcznej: Kiedy mecze? O której godzinie? Terminarz

Do drugiego etapu mistrzostw, składającego się z dwóch sześciozespołowych grup, po dwie najlepsze drużyny każdej grupy przystąpią z zachowaniem punktów wywalczonych w pierwszej fazie. W przypadku wywalczenia promocji Polacy swoje spotkania będą rozgrywać w Malmoe począwszy od 23 stycznia. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup I (utworzonej z A, B i C) i II (D, E, F).

Będzie to dwunasty w historii imprezy start biało-czerwonych, którzy dotąd nie zdobyli medalu. Najbliżej podium byli w 2010 roku, kiedy to mecz o brązowy krążek przegrali w Wiedniu z Islandią 26:29. To jedyne miejsce w tabeli medalowej przypisane do dorobku grupowych przeciwników Polaków w tegorocznym Euro.

Polska - Węgry. Kiedy mecz Biało-Czerwonych na ME piłkarzy ręcznych? O której godzinie?

Starcie Polska - Węgry w ramach mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych zaplanowano na piątek, 16 stycznia. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:30.

PAP