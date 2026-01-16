Kapitan Barcelony odchodzi z klubu! Niespodziewany transfer konkurenta Polaka

O tym, że ter Stegen może odejść z Barcelony, mówiło się od dłuższego czasu. Niemiec wrócił do gry po wielomiesięcznej kontuzji, jednak nie jest w stanie wygrać rywalizacji z Hiszpanem Joanem Garcią, który kapitalnie spisuje się w bramce Blaugrany.

Przypomnijmy - trzecim z bramkarzy Barcelony jest były reprezentant Polski, Wojciech Szczęsny.

Nic więc dziwnego, że doświadczony bramkarz szuka okazji do regularnej gry - za kilka miesięcy rozegrane zostaną piłkarskie mistrzostwa świata. Jak zgodnie informują hiszpańscy dziennikarze, nowym klubem Niemca zostanie Girona, do której trafi na zasadzie wypożyczenia do końca aktualnie trwającego sezonu.

"Bramkarz dał zielone światło, a kluby finalizują jego wypożyczenie" - napisał Matteo Moretto.

33-latek w barwach Barcelony gra od 2014 roku. Łącznie w barwach hiszpańskiego giganta rozegrał 423 mecze, sięgając w tym czasie po najważniejsze trofea zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i tych europejskich.

Girona w 19 ligowych kolejkach sezonu 2025/2026 zgromadziła 21 punktów. Liderem jest Barcelona z 49 punktami na koncie.

BS, Polsat Sport