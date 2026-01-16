Magazyn #7Strefa - 17.01. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tematem przewodnim będzie zakończony niedawno finał TAURON Pucharu Polski w Krakowie. Gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą komentator Polsatu Sport - Wojciech Drzyzga oraz siatkarz Ślepska Malow Suwałki - Jan Nowakowski. Korzystając z obecności zawodnika porozmawiamy o bardzo wyrównanym poziomie tegorocznej PlusLigi.

Połączymy się także z prezesem Klubu Kibica Aluron CMC Warty Zawiercie, który opowie jak kibice podróżują po całej Europie podczas Ligi Mistrzów.

Jakub Bednaruk przeanalizuje tradycyjnie najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia. Marta Ćwiertniewicz wybrała się również do Bełchatowa, aby porozmawiać z zawodnikami przed meczem PGE GiEK SKRA Bełchatów – Bogdanka LUK Lublin.

Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Polsat Sport