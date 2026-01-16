O co chodzi z tym kangurem? Carlos Alcaraz zaskoczył przed Australian Open

Lada chwila ruszają pierwsze mecze głównej drabinki Australian Open. Wśród panów w gronie faworytów do zwycięstwa wymienia się przede wszystkim Włocha Jannika Sinnera i Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Lider rankingu wygrał już sześć tytułów wielkoszlemowych: po dwa w Wimbledonie, US Open i French Open. Do skompletowania "Wielkiego Szlema" brakuje mu więc tylko triumfu w Australian Open. Jak sam przyznał, jest to jego główny cel w tym sezonie.

- Myślę, że to mój główny cel na ten rok. To pierwszy turniej i mój największy cel. Bardzo ciekawie będzie zobaczyć efekty moich przygotowań. Myślę, że wykonałem dobrą robotę i jestem w formie. Jestem głodny zwycięstwa, nie mogę się doczekać zdobycia tego tytułu, nie mogę się doczekać osiągnięcia tutaj świetnego wyniku - powiedział 22-latek na konferencji.

Hiszpan ma również pewne postanowienie związane z Australian Open. Przyznał, że jeśli uda mu się zwyciężyć, to... wytatuuje sobie kangura.

- To będzie kangur. Prawdopodobnie zrobię go sobie na łydce - stwierdził.

Alcaraz ma już kilka tatuaży związanych ze swoimi triumfami. Na jego ciele znajduje się m.in. mała Wieża Eiffla, upamiętniająca zwycięstwo we French Open oraz Statua Wolności i Most Brookliński na cześć wygranej w US Open.

Australian Open potrwa w dniach 18-31 stycznia.

KP, Polsat Sport