O co chodzi z tym kangurem? Carlos Alcaraz zaskoczył przed Australian Open

Lider rankingu ATP Carlos Alcaraz jest jednym z faworytów do zwycięstwa w rozpoczynającym się w niedzielę Australian Open. Hiszpański tenisista na konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju przyznał, że triumf w nim jest jednym z jego najważniejszych celów w tym sezonie. Zdradził także, co zrobi, jeśli uda mu się wygrać trofeum.

Kangur stojący w swojej zagrodzie i uśmiechnięty mężczyzna siedzący na krześle z butelką wody.
Carlos Alcaraz chce wytatuować sobie kangura
  • Carlos Alcaraz wskazał triumf w Australian Open jako swój główny cel na ten sezon
  • Hiszpan obiecał sobie wytatuować kangura na łydce w przypadku wygranej w Australian Open
  • Alcaraz posiada już tatuaże upamiętniające jego wcześniejsze wielkoszlemowe triumfy
  • Australian Open potrwa od 18 do 31 stycznia

Lada chwila ruszają pierwsze mecze głównej drabinki Australian Open. Wśród panów w gronie faworytów do zwycięstwa wymienia się przede wszystkim Włocha Jannika Sinnera i Hiszpana Carlosa Alcaraza.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecze Polaków w Australian Open 2026?

 

Lider rankingu wygrał już sześć tytułów wielkoszlemowych: po dwa w Wimbledonie, US Open i French Open. Do skompletowania "Wielkiego Szlema" brakuje mu więc tylko triumfu w Australian Open. Jak sam przyznał, jest to jego główny cel w tym sezonie.

 

- Myślę, że to mój główny cel na ten rok. To pierwszy turniej i mój największy cel. Bardzo ciekawie będzie zobaczyć efekty moich przygotowań. Myślę, że wykonałem dobrą robotę i jestem w formie. Jestem głodny zwycięstwa, nie mogę się doczekać zdobycia tego tytułu, nie mogę się doczekać osiągnięcia tutaj świetnego wyniku - powiedział 22-latek na konferencji.

 

Hiszpan ma również pewne postanowienie związane z Australian Open. Przyznał, że jeśli uda mu się zwyciężyć, to... wytatuuje sobie kangura.

 

- To będzie kangur. Prawdopodobnie zrobię go sobie na łydce - stwierdził.

 

Alcaraz ma już kilka tatuaży związanych ze swoimi triumfami. Na jego ciele znajduje się m.in. mała Wieża Eiffla, upamiętniająca zwycięstwo we French Open oraz Statua Wolności i Most Brookliński na cześć wygranej w US Open.

 

Australian Open potrwa w dniach 18-31 stycznia.

