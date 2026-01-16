PLS 1. Liga: MCKiS Jaworzno - SMS PZPS Spała. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami 19. kolejka siatkarskiej PLS 1. Ligi. Bijąca się o awans do fazy play-off drużyna z Jaworzna podejmie SMS PZPS Spałę. Siatkarze Szkoły Mistrzostwa Sportowego zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Nie mogą jednak spaść z ligi ze względu na bycie klubem związkowym.

MCKiS chciałby się zrehabilitować za porażkę z CUK-iem Aniołami Toruń (1:3). Natomiast drużyna SMS-u poszuka szansy na trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Ostatnie z nich było niedawno, bo w przedostatniej kolejce, gdy siatkarze ze Spały pokonali KS NECKO Augustów 3:0.

Ostatnie spotkanie między obiema drużynami miało miejsce czwartego października. Triumfował SMS, który pokonał Jaworzno 3:2. Siatkarze MCKiS-u będą chcieli zrewanżować się za tę porażkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu MCKiS Jaworzno - SMS PZPS Spała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

JZ, Polsat Sport