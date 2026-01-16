PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja i wynik na żywo

Siatkówka

Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to spotkanie w ramach 17. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.

W znajdującej się w połowie sezonu PlusLidze trwa zażarta walka zarówno o awans do play-offów, jak i o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zajmujący dziesiąte miejsce w tabeli Ślepsk Malow Suwałki zmierzy się z okupującym ostatnią pozycję Steam Hemarpolem Politechniką Częstochowa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Projekt wskoczył na fotel lidera! Znakomite siatkarskie widowisko na Torwarze

 

Drużyna z Warmii i Mazur przegrała minimalnie ostatnie spotkanie z Treflem Gdańsk 2:3. Co innego drużyna spod Jasnej Góry, która jest na fali dwóch zwycięstw z rzędu. Najpierw pokonała w lidze Barkom-Każany Lwów, a następnie w Pucharze Challenge słoweński Maribor.

 

Ostatnie spotkanie między obiema drużynami odbyło się 9 listopada. Wtedy triumfował Steam Hemarpol, który zwyciężył 3:2.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

 

JZ, Polsat Sport
