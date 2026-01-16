Polska - Islandia. Kiedy mecz piłkarzy ręcznych w ME?

Trwają mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski trafiła do grupy F - z Węgrami, Islandią i Włochami.

ME piłkarzy ręcznych. Kiedy gra Polska?

W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zmierzyli się z Węgrami. Spotkanie drugiej kolejki to natomiast starcie Polska - Islandia.

Biało-czerwoni w mistrzostwach Starego Kontynentu grają po raz dwunasty. Tylko raz dotarli do strefy medalowej. W 2010 roku przegrali w Wiedniu spotkanie o brąz z Islandią 26:29.

Polska - Islandia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Islandia w piłce ręcznej? Drugie spotkanie Biało-Czerwonych w mistrzostwach Europy 2026 zostanie rozegrane w niedzielę 18 stycznia. Godzina meczu Polski to 18.00.

Polsat Sport