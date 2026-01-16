Tabela grupy polskich piłkarzy ręcznych. Na którym miejscu Polska w ME?

Piłka ręczna

Za nami pierwsza kolejka rywalizacji w grupie F mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Na którym miejscu jest Polska?

Trzech mężczyzn w strojach sportowych grających w piłkę ręczną. Jeden z nich rzuca piłkę do góry, drugi próbuje ją złapać, a trzeci stoi z boku.
fot. PAP
Tabela "polskiej" grupy ME

Zmagania w "polskiej grupie" rozpoczęły się od starcia Islandii z Włochami. Losy rywalizacji rozstrzygnęły się właściwie w pierwszej połowie. Podopieczni Snorriego Gudjonssona prowadzili 21:12 i w drugiej części kontrolowali tempo spotkania. Ostatecznie wygrali 39:26.

O 20:30 na parkiet wyszli reprezentanci Polski oraz Węgier. Faworytem byli nasi rywale. Biało-Czerwoni zaczęli od prowadzenia 2:0, lecz potem do głosu doszli Węgrzy. Do przerwy prowadzili już 14:10. W drugiej połowie podwyższyli prowadzenie, wygrywając spotkanie 29:21.

Tym samym wiemy już, jak wygląda tabela po pierwszej kolejce w grupie F. 

 

W drugiej kolejce Polska zmierzy się z Islandią, a Węgry - z Włochami.

Tabela polskich piłkarzy ręcznych. Na którym miejscu Polska w ME?

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):

 

1. Islandia 1, 1, 0, 0, 39:26, 2
2. Węgry 1, 1, 0, 0, 29:21, 2
3. Polska 1, 0, 0, 1, 21:29, 0
4. Włochy 1, 0, 0, 1, 26:39, 0

WYNIKI I TABELE ME PIŁKARZY RĘCZNYCH

Przejdź na Polsatsport.pl

ME w piłce ręcznej: jaki wynik?

PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Goundouba Guirassy: Opuszczam Polskę z powodów osobistych, ale pełna doświadczeń i radości
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 