Tabela grupy polskich piłkarzy ręcznych. Na którym miejscu Polska w ME?

Zmagania w "polskiej grupie" rozpoczęły się od starcia Islandii z Włochami. Losy rywalizacji rozstrzygnęły się właściwie w pierwszej połowie. Podopieczni Snorriego Gudjonssona prowadzili 21:12 i w drugiej części kontrolowali tempo spotkania. Ostatecznie wygrali 39:26.



O 20:30 na parkiet wyszli reprezentanci Polski oraz Węgier. Faworytem byli nasi rywale. Biało-Czerwoni zaczęli od prowadzenia 2:0, lecz potem do głosu doszli Węgrzy. Do przerwy prowadzili już 14:10. W drugiej połowie podwyższyli prowadzenie, wygrywając spotkanie 29:21.



Tym samym wiemy już, jak wygląda tabela po pierwszej kolejce w grupie F.

W drugiej kolejce Polska zmierzy się z Islandią, a Węgry - z Włochami.

Tabela polskich piłkarzy ręcznych. Na którym miejscu Polska w ME?

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):

1. Islandia 1, 1, 0, 0, 39:26, 2

2. Węgry 1, 1, 0, 0, 29:21, 2

3. Polska 1, 0, 0, 1, 21:29, 0

4. Włochy 1, 0, 0, 1, 26:39, 0





WYNIKI I TABELE ME PIŁKARZY RĘCZNYCH