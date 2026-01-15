ME piłkarzy ręcznych: Polska - Węgry. Jaki wynik? Kto wygrał?

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych meczem z Węgrami rozpoczyna zmagania w fazie grupowej na Mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni celują w co najmniej drugie miejsce i awans do kolejnej rundy. Jaki wynik meczu Polska - Węgry? Kto wygrał mecz?

Piłkarz ręczny w czerwonej koszulce z numerem 28 i nazwiskiem M. GEBALA, z uniesionymi rękami.
fot. PAP
Polscy szczypiorniści przystępują do turnieju z nadzieją na sukces

Polacy przystępują do tego turnieju z nadziejami, aczkolwiek nie są one tak wygórowane jak w poprzednich dekadach, kiedy Biało-Czerwoni należeli do absolutnej czołówki i liczyli się w walce o medale na najważniejszych imprezach.

 

Podopieczni Joty Gonzaleza trafili do grupy F z Węgrami, Islandią i Włochami. Awans do kolejnej rundy wywalczą dwie najlepsze ekipy. Tuż przed tym turniejem nasz zespół dwukrotnie mierzył się towarzysko z Serbią, najpierw wygrywając 33:32, a następnie remisując 32:32.

 

Ostatni raz polscy szczypiorniści grali z "Madziarami" w listopadzie 2023 roku. Przegrali wówczas w starciu kontrolnym 26:36. Ostatni mecz o stawkę odbył się w styczniu 2021 roku na mistrzostwach świata. Polacy ulegli 26:30.

Mecz Polska - Węgry został zaplanowany na piątek 16 stycznia na godz. 20:30. Wynik meczu tuż po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport
