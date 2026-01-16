Widzew idzie po byłego piłkarza Atletico! Grał z Griezmannem i Oblakiem

Widzew Łódź w tym sezonie, pomimo mocnych na papierze transferów, dołuje w tabeli polskiej Ekstraklasy. Łodzianie zajmują piętnaste miejsce i są tuż nad strefą spadkową.

W związku z tym drużyna Igora Jovicevicia postanowiła wzmocnić się na rundę wiosenną. Transfery robią wrażenie, w końcu łodzianie pobili rekord transferowy polskiej ligi, ściągając z amerykańskiego Austin FC Osmana Bukariego za 5,5 miliona euro. Do tego na Piłsudskiego trafili reprezentant Polski Bartłomiej Drągowski, doświadczony pomocnik Lukas Lerager i lewy obrońca Christopher Cheng.

To nie wszystko, ponieważ według hiszpańskich mediów na celu drużyny Serca Łodzi znalazł się Carlos Isaac. Prawy obrońca jest aktualnie zawodnikiem Cordoby, występującej na zapleczu La Ligi. Kontrakt 27-latka wygasa w czerwcu tego roku, ale Widzew chciałby powalczyć o piłkarza jeszcze w tym okienku. W grę wchodzi aktywowanie klauzuli odstępnego w kontrakcie obrońcy.

Isaac ma za sobą występy w Atletico Madryt. W drużynie Diego Simeone rozegrał raptem dwa ligowe spotkania, jednak znalazł się w podstawowym składzie na mecz z Deportivo La Coruna w sezonie 2017/2018. Hiszpan dzielił wówczas plac z takimi tuzami, jak Antoine Griezmann, Jan Oblak, Diego Godin czy Koke.

W 2020 roku opuścił drużynę z Madrytu i przeniósł się do Deportivo Alaves. Od tego czasu stał się zawodnikiem wędrującym po zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Ma też na koncie występy w lidze portugalskiej w barwach Vizeli.

JZ, Polsat Sport