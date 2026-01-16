Żarty się skończyły! Tych piłkarzy może skreślić Papszun
Legia Warszawa przygotowuje się do drugiej części sezonu. Jak się okazuje, Marek Papszun nie wyklucza skreślenia dwóch kolejnych piłkarzy. Portal Sport.pl ujawnił szczegóły.
- Ruben Vinagre i Kacper Chodyna mogą opuścić Legię Warszawa
- Vinagre od dłuższego czasu prezentuje bardzo słabą formę mimo wysokich zarobków
- Portugalczyk kosztował Legię 2,3 mln euro, będąc najdroższym transferem w historii klubu
Wiele wskazuje na to, że już niebawem z Legią mogą pożegnać się Kacper Chodyna oraz Ruben Vinagre. Ten drugi od dłuższego czasu jest w bardzo słabej formie.
ZOBACZ TAKŻE: Legenda dołącza do sztabu potencjalnych rywali Polaków na MŚ. Jest komunikat
"Ostatnie miesiące to kolejna obniżka formy Vinagre'a. Portugalczyk, który jesienią 2024 r. był gwiazdą ekstraklasy, w ostatnich 12 miesiącach był piłkarzem nie do poznania" - przekazano, dodając, że Legia płaci piłkarzowi ponad 700 tys. euro.
Legia poinformowała ostatnio, że Vinagre naciągnął mięsień przywodziciela w spotkaniu z Puskas Academy i czeka go kilkudniowa przerwa w treningach. Nie można zapominać, że przed rokiem został on kupiony przez Legię ze Sportingu za 2,3 mln euro. Był to wówczas najdroższy transfer w historii klubu.
Jeśli chodzi o Chodynę, to on również ma niewielkie szanse, by pozostać w zespole. "W dotychczasowych sparingach grał ogony i to na nietypowej dla siebie pozycji wahadłowego. (...) Kosztował sporo, a nie dał klubowi prawie nic" - czytamy.
Legia pokonała w piątkowym sparingu Sigmę Ołomuniec po golu Kacpra Urbańskiego. Podczas zgrupowania w hiszpańskim Mijas rozegra jeszcze dwa mecze. 19 stycznia zmierzy się z Polissią Żytomierz, natomiast trzy dni później podejmie Spartę Praga. 23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci do Polski.Przejdź na Polsatsport.pl