Beniaminek pozyskał napastnika. To były reprezentant kraju

Bruk-Bet Termalica Nieciecza przygotowuje się do startu rundy wiosennej Ekstraklasy. Drużyna Marcina Brosza, oprócz szlifowania formy piłkarskiej jest też aktywna na rynku trasnferowym. Właśnie ogłosiła pozyskanie nowego piłkarza

Napis "BRUK-BET" nad szklaną fasadą, obok herb klubu Termalica Bruk-Bet z Niecieczy.
fot. PAP
Ivan Durdov nowym piłkarzem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza

Ivan Durdov został nowym piłkarzem Bruk-Betu Termaliki - poinformował klub z Niecieczy. Chorwacki napastnik, który ostatnio reprezentował barwy NK Olimpiji Lublana, związał się z beniaminkiem ekstraklasy umową ważną do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.

 

25-letni Durdov w rundzie jesiennej słoweńskiej ekstraklasy wystąpił w 16 spotkaniach i zdobył siedem bramek dla NK Olimpija. Wcześniej był zawodnikiem m.in. słoweńskiego NK Domzale, hiszpańskiego CD Mirandes i belgijskiego KV Oostende. Ma za sobą także występy w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji.

 

Mierzący 194 cm napastnik jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Bruk-Bet Termalicę w tym oknie transferowym.

 

Drużyna Marcina Brosza do drugiej rundy rozgrywek przygotowuje się na obozie w Turcji.

 

Bruk-Bet zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 2 lutego na swoim stadionie z Cracovią.

PAP
