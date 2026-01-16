Beniaminek pozyskał napastnika. To były reprezentant kraju
Bruk-Bet Termalica Nieciecza przygotowuje się do startu rundy wiosennej Ekstraklasy. Drużyna Marcina Brosza, oprócz szlifowania formy piłkarskiej jest też aktywna na rynku trasnferowym. Właśnie ogłosiła pozyskanie nowego piłkarza
Ivan Durdov został nowym piłkarzem Bruk-Betu Termaliki - poinformował klub z Niecieczy. Chorwacki napastnik, który ostatnio reprezentował barwy NK Olimpiji Lublana, związał się z beniaminkiem ekstraklasy umową ważną do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.
25-letni Durdov w rundzie jesiennej słoweńskiej ekstraklasy wystąpił w 16 spotkaniach i zdobył siedem bramek dla NK Olimpija. Wcześniej był zawodnikiem m.in. słoweńskiego NK Domzale, hiszpańskiego CD Mirandes i belgijskiego KV Oostende. Ma za sobą także występy w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji.
Mierzący 194 cm napastnik jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Bruk-Bet Termalicę w tym oknie transferowym.
Drużyna Marcina Brosza do drugiej rundy rozgrywek przygotowuje się na obozie w Turcji.
Bruk-Bet zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 2 lutego na swoim stadionie z Cracovią.Przejdź na Polsatsport.pl