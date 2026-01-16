Beniaminek pozyskał napastnika. To były reprezentant kraju

Ivan Durdov został nowym piłkarzem Bruk-Betu Termaliki - poinformował klub z Niecieczy. Chorwacki napastnik, który ostatnio reprezentował barwy NK Olimpiji Lublana, związał się z beniaminkiem ekstraklasy umową ważną do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew idzie po byłego piłkarza Atletico! Grał z Griezmannem i Oblakiem

25-letni Durdov w rundzie jesiennej słoweńskiej ekstraklasy wystąpił w 16 spotkaniach i zdobył siedem bramek dla NK Olimpija. Wcześniej był zawodnikiem m.in. słoweńskiego NK Domzale, hiszpańskiego CD Mirandes i belgijskiego KV Oostende. Ma za sobą także występy w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji.

Mierzący 194 cm napastnik jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Bruk-Bet Termalicę w tym oknie transferowym.

Drużyna Marcina Brosza do drugiej rundy rozgrywek przygotowuje się na obozie w Turcji.

Bruk-Bet zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 2 lutego na swoim stadionie z Cracovią.

PAP