Pomocnik odchodzi z Rakowa. Jest oficjalny komunikat

Węgierski pomocnik Peter Barath żegna się Rakowem Częstochowa i przenosi się do czeskiej Sigmy Ołomuniec - poinformowały oba kluby.

Jesienią Raków, z Barathem w składzie, zremisowali z Sigmą 1:1 w spotkaniu Ligi Konferencji.

Węgier, który w lutym skończy 24 lata, trafił do Rakowa w styczniu 2024 na zasadzie wypożyczenia z Ferencvarosu Budapeszt, a jego ostateczny transfer został sfinalizowany latem 2025. Po pół roku ponownie na zasadzie transferu definitywnego przeprowadza się do Czech.

W barwach "Czerwono-Niebieskich" Barath wystąpił 64 razy we wszystkich rozgrywkach i zdobył pięć bramek.

Odejście węgierskiego pomocnika to trzeci transfer wychodzący z Rakowa w czasie trwającej przerwy zimowej. Wcześniej z drużyną prowadzoną od niedawna przez Łukasza Tomczyka pożegnali się dwaj zawodnicy, którzy - w przeciwieństwie do Baratha - nie odgrywali pierwszoplanowych ról - 22-letni bramkarz Jakub Mądrzyk trafił do pierwszoligowego GKS Tychy, oraz 20-letni napastnik Tomasz Walczak, który będzie grał w słowackim Zemplinie Michalovce.

W środę Sigma Ołomuniec pozyskała ze Śląska Wrocław 21-letniego pomocnika Jakuba Jezierskiego.

