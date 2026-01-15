Pomocnik odchodzi z Rakowa. Jest oficjalny komunikat

Peter Barath odchodzi z Rakowa Częstochowa. Węgierski pomocnik przeniesie się na zasadzie transferu definitywnego do Sigmy Olomuniec. Kluby wystosowały już oficjalny komunikat w tej sprawie.

Węgierski pomocnik Peter Barath żegna się Rakowem Częstochowa i przenosi się do czeskiej Sigmy Ołomuniec - poinformowały oba kluby.

 

Jesienią Raków, z Barathem w składzie, zremisowali z Sigmą 1:1 w spotkaniu Ligi Konferencji.

 

Węgier, który w lutym skończy 24 lata, trafił do Rakowa w styczniu 2024 na zasadzie wypożyczenia z Ferencvarosu Budapeszt, a jego ostateczny transfer został sfinalizowany latem 2025. Po pół roku ponownie na zasadzie transferu definitywnego przeprowadza się do Czech.

 

W barwach "Czerwono-Niebieskich" Barath wystąpił 64 razy we wszystkich rozgrywkach i zdobył pięć bramek.

 

Odejście węgierskiego pomocnika to trzeci transfer wychodzący z Rakowa w czasie trwającej przerwy zimowej. Wcześniej z drużyną prowadzoną od niedawna przez Łukasza Tomczyka pożegnali się dwaj zawodnicy, którzy - w przeciwieństwie do Baratha - nie odgrywali pierwszoplanowych ról - 22-letni bramkarz Jakub Mądrzyk trafił do pierwszoligowego GKS Tychy, oraz 20-letni napastnik Tomasz Walczak, który będzie grał w słowackim Zemplinie Michalovce.

 

W środę Sigma Ołomuniec pozyskała ze Śląska Wrocław 21-letniego pomocnika Jakuba Jezierskiego.

