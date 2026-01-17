Pierwszy dzień Australian Open bez Polaków. Na kort wyjdzie Aryna Sabalenka

Tenis

W niedzielę, pierwszego dnia wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne, nie zagra żaden z sześciorga polskich tenisistów. Na korty wyjdą za to prowadzący w światowych rankingach Białorusinka Aryna Sabalenka i Hiszpan Carlos Alcaraz.

Uśmiechnięta Aryna Sabalenka z dłonią na włosach.
fot. PAP
Aryna Sabalenka w niedzielę rozpocznie zmagania w Australian Open

Rywalką Sabalenki będzie Francuzka Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, która dostała się do turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie. Alcaraz zagra natomiast z Australijczykiem Adamem Waltonem.

 

Z polskiej perspektywy najciekawszy będzie mecz rozstawionej z numerem siódmym Jasmine Paolini z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz. Mająca polskie korzenie Włoszka może bowiem być rywalką Magdaleny Fręch w drugiej rundzie. W poniedziałek Fręch zacznie od meczu ze Słowenką Veroniką Erjavec.

 

W poniedziałek łącznie zagra aż pięcioro Biało-Czerwonych. Iga Świątek zmierzy się z chińską kwalifikantką Yue Yuan, Magda Linette z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro, debiutująca w Wielkiem Szlemie Linda Klimovicova z Brytyjką Francescą Jones, a Kamil Majchrzak z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem.

 

Dopiero we wtorek do gry przystąpi Hubert Hurkacz, którego czeka mecz z Belgiem Zizou Bergsem. 

PAP
