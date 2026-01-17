Pierwszy dzień Australian Open bez Polaków. Na kort wyjdzie Aryna Sabalenka

Rywalką Sabalenki będzie Francuzka Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, która dostała się do turnieju dzięki tzw. dzikiej karcie. Alcaraz zagra natomiast z Australijczykiem Adamem Waltonem.

Z polskiej perspektywy najciekawszy będzie mecz rozstawionej z numerem siódmym Jasmine Paolini z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz. Mająca polskie korzenie Włoszka może bowiem być rywalką Magdaleny Fręch w drugiej rundzie. W poniedziałek Fręch zacznie od meczu ze Słowenką Veroniką Erjavec.

W poniedziałek łącznie zagra aż pięcioro Biało-Czerwonych. Iga Świątek zmierzy się z chińską kwalifikantką Yue Yuan, Magda Linette z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro, debiutująca w Wielkiem Szlemie Linda Klimovicova z Brytyjką Francescą Jones, a Kamil Majchrzak z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem.

Dopiero we wtorek do gry przystąpi Hubert Hurkacz, którego czeka mecz z Belgiem Zizou Bergsem.

PAP