Polka w najlepszej dziesiątce mistrzostw Europy! Przed nią igrzyska olimpijskie

Zimowe

Jekaterina Kurakowa zajęła dziewiąte miejsce wśród solistek w odbywających się w Sheffield mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym. Złoty medal zdobyła broniąca tytułu Estonka Niina Petrokina.

Łyżwiarka figurowa w czarnym kostiumie wykonuje pozycję na lodzie.
fot. PAP
Jekaterina Kurakowa zajęła dziewiąte miejsce na mistrzostwach Europy

Kurakowa, która jest już pewna występu w lutowych igrzyskach olimpijskich, po pierwszej części rywalizacji była ósma. Mistrzowski tytuł obroniła, prowadząca po programie krótkim, Niina Petrokina. Estonka wyprzedziła Belgijkę Loenę Hendrickx i Włoszkę Larę Naki Gutmann.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dominacja Niki Prevc podczas zawodów Pucharu Świata. Kolejne punkty Anny Twardosz

 

Laura Szczęsna była ostatnia w gronie 38 zawodniczek po programie krótkim i nie zdołała awansować do drugiej części zawodów.

 

Wcześniej zaprezentowały się pary taneczne. Po pierwszej części rywalizacji, tańcu rytmicznym, prowadzi duet francuski Laurence Fournier Beadry i Guillaume Cizeron. Broniący tytułu Włosi Charlene Guignard i Marco Fabbri zajmują trzecie miejsce. Polska para Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza zostali sklasyfikowani na 25. pozycji i podobnie jak przed rokiem nie zakwalifikowali się do tańca dowolnego.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJEKATERINA KURAKOWAZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hanna Mazur: To był mój debiut w seniorskich ME i niewiele zabrakło mi do medalu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 