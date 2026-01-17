Polka w najlepszej dziesiątce mistrzostw Europy! Przed nią igrzyska olimpijskie

Kurakowa, która jest już pewna występu w lutowych igrzyskach olimpijskich, po pierwszej części rywalizacji była ósma. Mistrzowski tytuł obroniła, prowadząca po programie krótkim, Niina Petrokina. Estonka wyprzedziła Belgijkę Loenę Hendrickx i Włoszkę Larę Naki Gutmann.

ZOBACZ TAKŻE: Dominacja Niki Prevc podczas zawodów Pucharu Świata. Kolejne punkty Anny Twardosz

Laura Szczęsna była ostatnia w gronie 38 zawodniczek po programie krótkim i nie zdołała awansować do drugiej części zawodów.

Wcześniej zaprezentowały się pary taneczne. Po pierwszej części rywalizacji, tańcu rytmicznym, prowadzi duet francuski Laurence Fournier Beadry i Guillaume Cizeron. Broniący tytułu Włosi Charlene Guignard i Marco Fabbri zajmują trzecie miejsce. Polska para Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza zostali sklasyfikowani na 25. pozycji i podobnie jak przed rokiem nie zakwalifikowali się do tańca dowolnego.

PAP