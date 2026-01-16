Dominacja Niki Prevc podczas zawodów Pucharu Świata. Kolejne punkty Anny Twardosz

Reprezentantka Słowenii Nika Prevc wygrała zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w chińskim Zhangjiakou. Liderka klasyfikacji generalnej cyklu odniosła 32. zwycięstwo w karierze. Anna Twardosz ukończyła zawody na 22. miejscu., 31. lokata przypadła Poli Bełtowskiej.

Poprzednio Prevc pokonała wszystkie rywalki w słoweńskim Ljubnie.

Słowenka na olimpijskim obiekcie (HS 140) uzyskała 245,6 pkt za skoki na odległość 136,5 i 130 m. Drugą Japonkę Nozomi Maruyamę zdystansowała o 23,7 pkt., trzecią Niemkę Selinę Freitag o 30,4 pkt.

Twardosz w pierwszej serii uzyskała 110 m, a w drugiej wylądowała na 116 metrze, plasując się odpowiednio na 28. i 19. miejscu.

Łączna nota Polki to 159,7 pkt, czyli 85,9 gorzej od triumfatorki.

Bliska awansu do drugiej serii była Bełtowska, zajmując 31. lokatę, Polka skoczyła na odległość 107 metrów. Rywalizowało 39 zawodniczek z Austrii, Chin, Finlandii, Francji, Japonii, Polski, Niemiec, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Włoch i USA.

Po 18 z 34 konkursów zaplanowanych na ten sezon Pucharu Świata Prevc ma 1366 punktów. Druga Japonka Nozomi Maruyama zgromadziła 1046 pkt., a trzecia Austriaczka Lisa Eder - 848. Twardosz plasuje sie na 23. miejscu - 131 pkt, a Bełtowska na 50. - 18.

