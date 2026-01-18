Hurkacz - Bergs. Wynik meczu Australian Open. Kto wygrał?

Tenis

Hubert Hurkacz - Zizou Bergs to pierwsze spotkanie polskiego tenisisty w Australian Open 2026. Kto wygrał mecz Hurkacz - Bergs? Jaki był wynik meczu Hurkacz - Bergs w Australian Open?

Tenisista świętujący punkt na korcie tenisowym, trzymający rakietę.
fot. PAP
Trwa turniej Australian Open 2026. W tym roku w akcji oglądamy sześcioro reprezentantów Polski - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Linda Klimovicova, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

 

Pierwszym rywalem Hurkacza podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju będzie Belg Zizou Bergs.

 

Zmagania w Melbourne w tym roku potrwają do 1 lutego.

Wynik meczu Hurkacz - Bergs w Australian Open poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Bergs, poinformujemy po ostatniej piłce tego spotkania.

Polsat Sport
AO: Hurkacz - Zizou Bergs. Hubert wygra?

AUSTRALIAN OPENHUBERT HURKACZTENIS
