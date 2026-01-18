Trudna przeprawa Polki w Australian Open! To ona czeka na nią w drugiej rundzie

Paolini do awansu potrzebowała godzinę i dziewięć minut. Mająca polskiego korzenie 30-latka najlepszy wynik w Melbourne zanotowała w 2024 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału. Fręch ma z nią bilans 1-1.

Polacy w niedzielę nie grają, natomiast w poniedziałek, oprócz Fręch, zaprezentuje się ich jeszcze czworo. Iga Świątek zmierzy się z chińską kwalifikantką Yue Yuan, Magda Linette z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro, debiutująca w Wielkim Szlemie Linda Klimovicova z Brytyjką Francescą Jones, a Kamil Majchrzak z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem.

Dopiero we wtorek do gry przystąpi Hubert Hurkacz, którego czeka mecz z Belgiem Zizou Bergsem.

PAP