Siatkówka

Czas na kolejny Magazyn #7Strefa! Tym razem podsumujemy występy polskich klubów na europejskich boiskach. Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Logo programu "#7Strefa" z cyfrą 7 i napisem "Strefa" na tle technicznym.
Fot. Polsat Sport
Magazyn #7Strefa z gośćmi z PlusLigi już w sobotę.

Przed nami kolejne wydanie Magazynu #7Strefa, w którym gośćmi Jakuba Bednaruka i Adriana Brzozowskiego będą Piotr Orczyk (Energa Trefl Gdańsk) oraz Jakub Nowak (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa). Wykorzystamy obecność zawodników PlusLigi, aby porozmawiać o obecnym niezwykle wyrównanym sezonie, walce o play-off, a także o utrzymanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka rywalizacja w PlusLidze, trener giganta zaskoczył. "Jest moim przyjacielem"


Poza podsumowaniem krajowych i europejskich występów polskich drużyn przygotowaliśmy dodatkowo quiz dla obu zawodników, w którym sprawdzimy ich wiedzę na temat ligi, w której występują oraz klubów, w których grają.


Jakub Bednaruk przeanalizuje tradycyjnie najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia, z kolei Bożena Pieczko wybrała się do Zawiercia, aby porozmawiać z zawodnikami przed szlagierowym spotkaniem Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów.


Polsat Sport
