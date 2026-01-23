Przed nami kolejne wydanie Magazynu #7Strefa, w którym gośćmi Jakuba Bednaruka i Adriana Brzozowskiego będą Piotr Orczyk (Energa Trefl Gdańsk) oraz Jakub Nowak (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa). Wykorzystamy obecność zawodników PlusLigi, aby porozmawiać o obecnym niezwykle wyrównanym sezonie, walce o play-off, a także o utrzymanie.

Poza podsumowaniem krajowych i europejskich występów polskich drużyn przygotowaliśmy dodatkowo quiz dla obu zawodników, w którym sprawdzimy ich wiedzę na temat ligi, w której występują oraz klubów, w których grają.



Jakub Bednaruk przeanalizuje tradycyjnie najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia, z kolei Bożena Pieczko wybrała się do Zawiercia, aby porozmawiać z zawodnikami przed szlagierowym spotkaniem Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów.



Transmisja TV i stream online Magazynu #7Strefa w sobotę od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

