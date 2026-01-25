11:25 w pierwszym secie i wielki powrót! Siatkarze Perugii górą w szlagierowym starciu

Pierwszy set przyniósł zaskakującą dominację drużyny z Trydentu. Po punktowej serii przy zagrywkach Theo Faure gospodarze przegrywali 3:13. W dalszej części seta nie mogli dojść do siebie, a ekipa Itas Trentino wygrała zdecydowanie (11:25).

Zobacz także: Sensacja w siatkarskiej lidze. Przegrały po 18 zwycięstwach z rzędu

Zdecydowanie bardziej wyrównana była druga odsłona. Co prawda od stanu 16:16 minimalną przewagę uzyskała Perugia, ale przeciwnicy do końca byli w kontakcie. Wassim Ben Tara wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (25:23).

Trzeci set toczył się pod dyktando gospodarzy. Błyskawicznie odjechali drużynie Trentino (9:2) i utrzymywali wyraźną przewagę na przestrzeni seta. Po błędzie serwisowym rywali wygrali 25:15.

Również w czwartej partii dominowali siatkarze Perugii. W środkowej części seta odskoczyli rywalom (14:10, 19:13) i kontrolowali sytuację, aż do skutecznego ataku Agustina Losera, który zakończył mecz (25:18).



Skrót meczu Perugia - Trentino:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (24), Kamil Semeniuk (12), Agustin Loser (10) - Perugia; Alessandro Bristot (19), Theo Faure (19) - Trentino. Statystyki Semeniuka - 10/14 = 71% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 27% pozytywnego przyjęcia).

Perugia jest liderem tabeli SuperLega z dorobkiem 47 punktów. Drugie miejsce zajmuje ze stratą dwóch oczek Rana Verona, która w tej kolejce pokonała na wyjeździe ekipę Cisterna Volley 3:0. Itas Trentino plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 39 punktów.

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino 3:1 (11:25, 25:23, 25:15, 25:18)

Perugia: Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Yuki Ishikawa, Roberto Russo. Trener: Angelo Lorenzetti.

Trentino: Alessandro Bristot, Bela Bartha, Riccardo Sbertoli, Jordi Ramon, Flavio Gualberto, Theo Faure – Gabriele Laurenzano (libero) oraz Gabriel Garcia Fernandez, Alessandro Acquarone, Andrea Giani, Nicola Pesaresi. Trener: Marcelo Mendez.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA