11:25 w pierwszym secie i wielki powrót! Siatkarze Perugii górą w szlagierowym starciu

Robert MurawskiSiatkówka

W szlagierowym starciu, rozegranym w ramach 18. kolejki ligi włoskiej, siatkarze Sir Susa Scai Perugia pokonali Itas Trentino 3:1. Premierowa partia zakończyła się klęską gospodarzy 11:25, ale kolejne sety drużyna Kamila Semeniuka rozstrzygnęła na swoją korzyść i odniosła szesnaste zwycięstwo w obecnym sezonie.

Drużyna siatkarzy w czerwonych strojach siedzi i klęczy na boisku, świętując zwycięstwo. Na ich twarzach widać radość. W tle widzowie na trybunach i banery sponsorskie.
Sir Susa Scai Perugia jest liderem tabeli SuperLega.

Pierwszy set przyniósł zaskakującą dominację drużyny z Trydentu. Po punktowej serii przy zagrywkach Theo Faure gospodarze przegrywali 3:13. W dalszej części seta nie mogli dojść do siebie, a ekipa Itas Trentino wygrała zdecydowanie (11:25).

 

Zdecydowanie bardziej wyrównana była druga odsłona. Co prawda od stanu 16:16 minimalną przewagę uzyskała Perugia, ale przeciwnicy do końca byli w kontakcie. Wassim Ben Tara wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (25:23).

 

Trzeci set toczył się pod dyktando gospodarzy. Błyskawicznie odjechali drużynie Trentino (9:2) i utrzymywali wyraźną przewagę na przestrzeni seta. Po błędzie serwisowym rywali wygrali 25:15.

 

Również w czwartej partii dominowali siatkarze Perugii. W środkowej części seta odskoczyli rywalom (14:10, 19:13) i kontrolowali sytuację, aż do skutecznego ataku Agustina Losera, który zakończył mecz (25:18).


Skrót meczu Perugia - Trentino:

 

 

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (24), Kamil Semeniuk (12), Agustin Loser (10) - Perugia; Alessandro Bristot (19), Theo Faure (19) - Trentino. Statystyki Semeniuka - 10/14 = 71% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 27% pozytywnego przyjęcia).

 

Perugia jest liderem tabeli SuperLega z dorobkiem 47 punktów. Drugie miejsce zajmuje ze stratą dwóch oczek Rana Verona, która w tej kolejce pokonała na wyjeździe ekipę Cisterna Volley 3:0. Itas Trentino plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 39 punktów.

 

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino 3:1 (11:25, 25:23, 25:15, 25:18)

 

Perugia: Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Yuki Ishikawa, Roberto Russo. Trener: Angelo Lorenzetti.
Trentino: Alessandro Bristot, Bela Bartha, Riccardo Sbertoli, Jordi Ramon, Flavio Gualberto, Theo Faure – Gabriele Laurenzano (libero) oraz Gabriel Garcia Fernandez, Alessandro Acquarone, Andrea Giani, Nicola Pesaresi. Trener: Marcelo Mendez.

 

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA

