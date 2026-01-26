Legenda skoków nie jedzie na igrzyska! To mistrz olimpijski

Poznaliśmy skład reprezentacji Szwajcarii w skokach narciarskich na zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W kadrze zabrakło czterokrotnego mistrza olimpijskiego, Simona Ammanna.

Szwajcarski skoczek narciarski w locie podczas zawodów.
fot. Cyfrasport
Simon Ammann

Reprezentacja Szwajcarii ogłosiła kadrę skoczków narciarskich na nadchodzące zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W składzie "Helwetów" znalazły się trzy nazwiska: Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth i Felix Trunz.

 

Wszystko to oznacza, że na imprezie czterolecia pierwszy raz od 1998 roku zabraknie Simona Ammanna, legendy tej dyscypliny sportu i jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w historii.

 

Ammann występował na igrzyskach nieprzerwanie od 1998 roku. W tym czasie zdobył aż cztery złote medale w konkursach indywidualnych. Był najlepszy w Salt Lake City (2002) i Vancouver (2010), gdzie triumfował zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej.

 

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczną się już 6 lutego. Rywalizacja skoczków narciarskich odbędzie się natomiast w dniach 7-16 lutego.

