Legenda skoków nie jedzie na igrzyska! To mistrz olimpijski

Reprezentacja Szwajcarii ogłosiła kadrę skoczków narciarskich na nadchodzące zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W składzie "Helwetów" znalazły się trzy nazwiska: Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth i Felix Trunz.

Wszystko to oznacza, że na imprezie czterolecia pierwszy raz od 1998 roku zabraknie Simona Ammanna, legendy tej dyscypliny sportu i jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w historii.

Ammann występował na igrzyskach nieprzerwanie od 1998 roku. W tym czasie zdobył aż cztery złote medale w konkursach indywidualnych. Był najlepszy w Salt Lake City (2002) i Vancouver (2010), gdzie triumfował zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej.

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech rozpoczną się już 6 lutego. Rywalizacja skoczków narciarskich odbędzie się natomiast w dniach 7-16 lutego.