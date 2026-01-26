PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Indykpol AZS Olsztyn podejmie Ślepsk Malow Suwałki w ramach spotkania 18. kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki we wtorek w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki?

Rozgrywający najlepszy sezon od lat siatkarze z Olsztyna celują w piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Ostatnią porażkę w PlusLidze ponieśli 6 grudnia. Musieli wtedy uznać wyższość mistrzów Polski - Bogdanki LUK Lublin. Ta sama drużyna pokonała ich również w styczniu w walce o Tauron Puchar Polski.

 

Zespół Ślepska Suwałki, który na początku stycznia wygrał z JSW Jastrzębskim Węglem 3:0, z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Bartosz Filipiak i spółka zrobią wszystko, by sprawić sensację i zrewanżować się AZS-owi za porażkę w trzech setach w listopadzie.

 

Będzie to już 15. starcie Olsztynian z Suwałczanami. Siatkarze z "bieguna zimna" wygrali sześć z nich, a rywale - osiem.

 

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki we wtorek w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

