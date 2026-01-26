PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm to mecz 18. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl.

Siatkarki klub z Częstochowy nie może zaliczyć swoich dotychczasowych występów w tym sezonie do udanych. Siatkarze klubu spod Jasnej Góry wygrali tylko 3 z 15 rozegranych meczów. Nic zatem dziwnego, że obecnie plasują się na dnie ligowej tabeli z zaledwie 11 punktami na koncie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zagrali bez atakującego i rozbili Skrę! Koncert siatkarzy Bogdanki w Bełchatowie

 

ChKS nie prezentuje się znacznie lepiej. Zawodnicy zespołu z Chełma mają o jedno zwycięstwo więcej od swoich najbliższych rywali, co powoduje, że znajdują się tylko o jedną pozycję wyżej od Politechniki.

 

Poniedziałkowy mecz może okazać się zatem arcyważny, jeżeli chodzi o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
