Tauron Liga: LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Chemik nie może w tym sezonie złapać stabilnej formy. Ekipa z Polic po 14 rozegranych spotkaniach w Tauron Lidze ma na swoim koncie siedem zwycięstw i tyle samo porażek. Nic zatem dziwnego, że Chemik znajduje się obecnie w środkowej części tabeli.

Lepszymi wynikami mogą pochwalić się siatkarki klubu z Łodzi. Budowlane do tej pory zgromadziły 33 punkty, co oznacza, że są w drugie w tabeli. Wyprzedza je jedynie DevelopRes, który ma o dziesięć "oczek" więcej.

Należy przypomnieć, że będzie to już drugie starcie tych klubów od początku roku. W ćwierćfinale Pucharu Polski, który został rozegrany 21 stycznia, lepsze okazały się Budowlane (3:1).

Relacja live i wynik na żywo LOTTO Chemik Police - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

AA, Polsat Sport