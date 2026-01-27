Inter Europol Competition z podwójnym podium LMP2 w Rolex 24 Daytona

Inter Europol Competition świętował historyczny rezultat w Rolex 24 Daytona, osiągając podwójne podium w klasie LMP2 w swoim pierwszym w historii starcie z dwoma prototypami w kultowym 24-godzinnym wyścigu.

Po 24 godzinach rywalizacji Oreca #43 finiszowała na drugim miejscu w LMP2, tracąc do zwycięstwa zaledwie pięć sekund, a siostrzany samochód #343 ukończył wyścig na trzeciej pozycji, 25 sekund za liderem, potwierdzając konkurencyjność zespołu.

Wyścig był mocno naznaczony długimi neutralizacjami, a gęsta mgła spowalniała tempo w środkowej fazie rywalizacji. Po poprawie warunków nastąpił restart i pełnoskalowy sprint do mety. Inter Europol Competition zaprezentował bezbłędny występ, łącząc mocne tempo z perfekcyjnie wykonanymi pit stopami i strategią, utrzymując oba samochody w walce o podium do samego końca.

Oreca #43 ruszała do wyścigu z pole position w klasie LMP2 i przez cały dystans prezentowała wysoką formę. Wyścig rozpoczął Jeremy Clarke, a następnie za kierownicą zmieniali się Bijoy Garg, Tom Dillmann i António Félix da Costa. W końcowej fazie wyścigu zespół zdecydował się na podzieloną strategię w ostatnim ataku na zwycięstwo - odważną decyzję, która chwilowo pozwoliła #43 realnie walczyć o triumf. Ostatecznie strategia okazała się minimalnie niewystarczająca, a Tom Dillmann dowiózł samochód na drugim miejscu po perfekcyjnie rozegranym ostatnim stincie.

Oreca #343 również zaliczyła znakomity 24-godzinny występ. Georgios Kolovos zaliczył świetny start, zyskując pozycje i nadając tempo mocnym otwarciem. Samochód kontynuował walkę w czołówce dzięki stintom Jakuba Śmiechowskiego i Nolana Siegela, a w końcowych godzinach wyścigu nawet prowadził w klasie LMP2. Od połowy dystansu #343 zmagała się jednak z dodatkowym wyzwaniem w postaci problemów z rozrusznikiem, co wymagało uruchamiania auta poprzez pchanie podczas każdego postoju. Dzięki nieustępliwej pracy załogi samochód pozostał w rywalizacji i w pełni konkurencyjny, a Nick Cassidy ukończył ostatni stint, zapewniając trzecie miejsce na mecie.

Podwójne podium LMP2 w Rolex 24 Daytona w pierwszym sezonie programu z dwoma samochodami stanowi ważny kamień milowy dla Inter Europol Competition i podkreśla determinację całego zespołu w jednym z najtrudniejszych wyścigów endurance na świecie.

Antonio Felix da Costa: „To był niesamowity tydzień z tym zespołem. W tym roku pojechaliśmy perfekcyjny wyścig, ale niestety zabrakło nam dosłownie odrobiny - pięciu sekund do chwały. Widok obu samochodów zespołu na podium to ogromne osiągnięcie i jestem zaszczycony, że mogłem być jego częścią. Dziękuję Inter Europol i moim kolegom z zespołu za świetny wyścig!”

Jeremy Clarke: „To był świetny wyścig! Przetrwaliśmy pierwsze 22 godziny bez błędów, co dało nam najlepszą możliwą szansę na zwycięstwo. Ostatecznie P2 to fantastyczny wynik dla zespołu!”

Nick Cassidy: „Jestem bardzo zadowolony, że mogę stać na podium razem z całym zespołem Inter Europol. Ostatnie siedem godzin było bardzo intensywne, ale jednocześnie przyjemne - wspaniale było walczyć o zwycięstwo.”

Georgios Kolovos: „24 godziny czystej adrenaliny! Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem być częścią tej przygody. Choć nie osiągnęliśmy ostatecznego celu z powodu nieprzewidzianych problemów, zespół świetnie ograniczył straty. Jestem naprawdę szczęśliwy z trzeciego miejsca. Wrócimy silniejsi!”

Nolan Siegel: „Niesamowite uczucie stać na podium Rolex 24 razem ze wszystkimi kolegami z obu samochodów. To nie był dokładnie wynik, po który przyjechaliśmy, ale to ogromny sukces dla całego zespołu, dwa auta na podium to coś wyjątkowego. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość udziału w tym projekcie!”

Po udanym rozpoczęciu sezonu 2026 w Daytona, Inter Europol Competition kieruje teraz swoją uwagę na Asian Le Mans Series. Zespół uda się do Dubaju na rundy 2 i 3 mistrzostw, kontynuując kampanię na międzynarodowej scenie wyścigów długodystansowych. Następnie ekipa wróci do rywalizacji IMSA podczas 12 Hours of Sebring, zaplanowanego na 14–16 marca.

