Zespół prowadzony przez Stephane'a Antigę rozgryw, pókico, znakomity sezon. Lublinianie są liderem PlusLigi z dorobkiem 35 punktów po 17 spotkaniach. W ostatnich tygodniach przytrafiła im się jednak zadyszka - najpierw sensacyjnie ulegli beniaminkowi, InPost ChKS Chełm 1:3, a w minionej kolejce przegrali 0:3 z JSW Jastrzębskim Węglem, który w bieżących rozgrywkach spisuje się zaskakująco słabo.

Ich najbliżsi rywale to liderzy ligi belgijskiej. Zespół ten rozegrał w tym sezonie 15 spotkań ligowych i poniósł w nich zaledwie jedną porażkę.

W tabeli grupy B siatkarskiej Ligi Mistrzów prowadzą jednak siatkarze z Lublina. Wyprzedzają oni swoich wtorkowych rywali (zajmujących drugie miejsce) o cztery punkty. W pierwszym starciu, pomiędzy tymi zespołami, mistrzowie Polski okazali się lepsi od Belgów, choć zwycięstwo wyszarpali dopiero w tie-breaku, a ponadto przegrali pierwszego seta aż 15:25.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Knack Roeselare na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport