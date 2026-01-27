LM: Dresdner SC - ŁKS Commercecon Łódź. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź uda się do Niemiec i tam zmierzy się z Dresdner SC w ramach czwartej kolejki Ligi Mistrzyń. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - Dresdner SC w środę w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź podczas meczu Ligi Mistrzyń.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Dresdner SC - ŁKS Commercecon Łódź?

Cztery porażki, zero punktów i tylko jeden set rozstrzygnięty na swoją korzyść - tak wygląda bilans ŁKS-u w tej edycji Ligi Mistrzyń. Podopieczne Adriana Chylińskiego udadzą się do Margon Areny w Dreźnie, by poprawić ten zawstydzający dorobek. 26 listopada przed własną publicznością przegrały z wicemistrzyniami Niemiec 1:3.
 

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka ogłosiła! Powrót na parkiety nieco się opóźni

 

Było to jedyne zwycięstwo siatkarek z Drezna. Po dobrej inauguracji LM, zaliczyły one trzy dotkliwe porażki: dwukrotnie z Conegliano i raz z Zeren Spor Kulubu.

 

Czy któryś z tych zespołów powalczy jeszcze o awans? 

 

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - Dresdner SC w środę w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:45.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Okiem Diabła. Rusin
Zobacz także

Alarm w siatkarskiej lidze w Polsce? "Nie da się tego już ukryć"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 