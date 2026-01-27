Gdzie obejrzeć mecz PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB?

Stołeczny zespół, by zbliżyć się do występu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, nie może pozwolić sobie na kolejną stratę punktów w boju z ekipą z Francji. Z Montpellier brązowi medaliści mistrzostw Polski przywieźli tylko punkt po przegranej w tie-breaku.



Na razie Warszawianie plasują się na trzeciej lokacie w grupie E. Jeśli rozgrywki zakończyłyby się teraz, awansowaliby do kolejnego etapu rozgrywek jako najlepsza drużyna z trzeciego miejsca.

Montpellier to obecnie drugi zespół Ligue 1. Siatkarze Projektu, mimo zawirowań, również plasują się w czołówce krajowych rozgrywek.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

KP, Polsat Sport