PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo

Indykpol radzi sobie w ostatnich tygodniach doskonale. Spośród sześciu spotkań, wygrał aż pięć, a przegrał tylko po emocjonującym starciu w półfinale Tauron Pucharu Polski z mistrzem kraju Bogdanką LUK Lublin. Przed tygodniem drużyna z Olsztyna sprawiła niespodziankę i pokonała Energę Trefl Gdańsk na wyjeździe po tie-breaku.

Ślepsk po fatalnym początku rozgrywek zaczął regularnie zdobywać punkty. Nie dość, że wygrał trzy spośród czterech ostatnich spotkań, to urwał jeszcze punkt zespołowi z Gdańska. Bezpośrednie mecze z Indykpolem nie są dla Ślepska korzystne - przegrał dwa ostatnie z rzędu

Transmisja spotkania Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się we wtorek 27 stycznia. Początek o godz. 20:00.