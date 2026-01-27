Siatkarki polskiej ekipy nie są ostatnio w najwyższej formie. W lidze zajmują dopiero dziewiąte miejsce i mają na swoim koncie 15 punktów po 14 meczach (pięć zwycięstw i dziewięć porażek). W ostatnich dziesięciu spotkaniach ligowych triumfowały zaledwie dwukrotnie, a goryczy dopełniło odpadnięcie już w 1/8 finału Pucharu Polski po porażce 0:3 z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Ich rywalki to z kolei trzecia siła ligi rumuńskiej. Zespół Voluntari w ostatnich dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach przegrał, dla odmiany, tylko dwa razy.

Warto przypomnieć, że Radomka w poprzedniej rundzie Pucharu CEV przetrwała ciężkie chwile. W efektownym stylu odrobiła straty z pierwszego meczu i pokonała Mladost Zagrzeb 3:0. O awansie zadecydował wówczas złoty set, w którym polski zespół obronił aż dziesięć piłek meczowych, by ostatecznie wygrać 22:20.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

