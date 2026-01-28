Australian Open: Zieliński/Johnson - Kubler/Polmans. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński/Luke Johnson - Jason Kubler/Marc Polmans to jeden z półfinałów tegorocznego turnieju debla na wielkoszlemowym Australian Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Polak od początku tego roku znajduje się w kapitalnej formie, czego dowodem wygrana z reprezentacją na prestiżowym United Cup. Na Australian Open jego partnerem jest Luke Johnson z Wielkiej Brytanii. Obaj w efektownym stylu dotarli do półfinału.
Rywalem polsko-brytyjskiego tandemu w walce o finał jest duet gospodarzy - Jason Kubler i Marc Polmans. W takich sytuacjach atmosfera na trybunach zawsze jest gorętsza.
