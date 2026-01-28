Siatkarze Akaa-Volley przegrali z Jastrzębskim Węglem 1:3 w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu CEV. Spotkanie rewanżowe, które jastrzębianie rozegrają we własnej hali, zaplanowano na czwartek, 29 stycznia.

Wygrana w Finlandii była dla polskiego zespołu niezwykle cenna. Podopieczni trenera Andrzeja Kowala przerwali nią serię dwóch porażek z rzędu. Poniesieni zwycięstwem w europejskim pucharze jastrzębianie, w szlagierowym starciu 18. kolejki PlusLigi, pokonali mistrzów Polski, Bogdankę LUK Lublin, aż 3:0.

Czwartkowi rywale zespołu ze Śląska to wiceliderzy ligi fińskiej. Po 17 kolejkach Akaa-Volley ma na koncie 42 punkty i traci dziewięć "oczek" do prowadzącego Hurrikaani Loimaa.

Jeżeli brązowi medaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów wyeliminują fińską ekipę, w kolejnej rundzie zmierzą się z lepszym z pary Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rio Duero Soria (w pierwszym meczu 3:1 dla Piacenzy).

Gdzie obejrzeć mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Akaa-Volley w Pucharze CEV?

Spotkanie rewanżowe pomiędzy JSW Jastrzębskim Węglem a Akaa Volley odbędzie się w czwartek, 29 stycznia. Transmisja od godziny 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport