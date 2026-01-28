Zieliński/Johnson - Arevalo/Pavic. Kiedy mecz? O której godzinie?
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do półfinału debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open w Melbourne. Ich kolejnymi rywalami będą Australijczycy Jason Kubler i Marc Polmans, którzy od organizatorów otrzymali tzw. dziką kartę. Kiedy mecz Zieliński/Johnson - Arevalo/Pavic? O której godzinie gra Zieliński w AO?
Polsko-brytyjski duet pokonał w środę rozstawionych z numerem czwartym Salwadorczyka Marcelo Arevalo i Chorwata Mate Pavica 7:6 (7-5), 6:2.
Zieliński jest jedynym Polakiem, który pozostał w turnieju. Wcześniej w środę Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale z Kazaszką Jeleną Rybakiną 5:7, 1:6.
W Melbourne Zieliński rywalizował też w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy AO z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie.
W deblu największy wielkoszlemowy sukces Zieliński to finał AO 2023. Wówczas grał w parze z Hugo Nysem z Monako.
Kiedy mecz Zieliński/Johnson - Arevalo/Pavic? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Mecz odbędzie się w czwartek 29 stycznia jako drugi na Rod Laver Arena. Na pewno nie rozpocznie się jednak przed godziną 3:00 w nocy.